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пятница, 14 июня 2019 18:20

"Будет понятно со временем" - эксперт об оптимизации военных частей ВСУ

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&quot;Будет понятно со временем&quot; - эксперт об оптимизации военных частей ВСУ
Количество военных не будет снижена. Фото: https://www.radiosvoboda.org

На первый взгляд, речь идет об очередной оптимизации штатов частей, которая уже имела место при Викторе Муженко. Ведь говорится об оптимизации численности военнослужащих, не сокращая количество частей или военных в Вооруженных силах Украины в целом.

Об этом Gazeta.ua рассказал офицер резерва ВСУ Роман Кулик.

"В тот раз путем сокращения ряда должностей уменьшили процент некомплектации частей. По словам Хомчака, он дал поручение исследовать вопрос соответствующим органам ГШ ВСУ, поэтому предмет для разговора будет впоследствии", - добавил он.

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На днях начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил об оптимизации численности частей ВСУ.

"Штаты военных частей укомплектовуватимуть, не снижая боеспособность и готовность к ответу на те угрозы и вызовы, которые стоят перед государством", - сказал руководитель Генштаба.

Некомплект отдельных бригад ВСУ сейчас достигает 30-40%.

Во Львове приветствовали более 200 военных 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, вернувшихся из района операции Объединенных сил. Торжества начались минутой молчания по погибшим воинам-десантниками.

Автор: Марьяна Чорниевич
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Дата
14
июня

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