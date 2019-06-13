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&quot;Были и 200-е, и 300-е. Но наши ребята чувствуют себя уверенно&quot; – с ООС вернулись 200 десантников
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четверг, 13 июня 2019 15:51

"Были и 200-е, и 300-е. Но наши ребята чувствуют себя уверенно" – с ООС вернулись 200 десантников
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13 июня во Львове приветствовали более 200 военных 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, вернулись из района операции Объединенных сил.
Фото: Валерий Шмаков
Более 200 десантников 80 ОДШБр вернулись из района операции Объединенных сил
Торжества начались минутой молчания за погибшим воинам-десантниками.
Более 200 десантников 80 ОДШБр вернулись из района операции Объединенных сил
Более 200 десантников 80 ОДШБр вернулись из района операции Объединенных сил

13 июня во Львове приветствовали более 200 военных 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, вернулись из района операции Объединенных сил.

Торжества начались минутой молчания за погибшим воинам-десантниками. Капеллан бригады Михаил Дулька отслужил панихиду.

"Служу в Вооруженных силах в 80 бригаде с 1998-го. С начала войны сразу пошел защищать Украину. В этой ротации в зоне ООС провел восемь месяцев. Нес службу под Широкино и Водяным, - рассказывает командир инженерно-саперной роты капитан Руслан Панезьоров. - Днем никто не стреляет. А вечером или ночью, когда противник провоцирует - даем адекватный ответ. С середины февраля до середины марта продолжались горячие бои. Почти целый месяц к нам прилетали крупнокалиберная артиллерия 120 мм и 122 мм. Были и 200-е, и 300 -е. Но наши ребята чувствуют себя уверенно, все готовы защищать свою землю. Если придется - будем идти вперед".

"Во время ротации подразделения нашей бригады имели задачу удерживать линию соприкосновения в определенных районах на юге ООС. Задачи - выполнены. К сожалению у нас двое погибших, - говорит командир 80 отдельной десантно-штурмовой бригады полковник Владимир Шворак. -
Окончание одной ротации, означает начало другой. Но конечно, весь личный состав будет отдыхать полторы месяца. Для военных - это достаточно времени, чтобы восстановить свои силы и боевой дух. За то время вся военная техника должна пройти техническое обслуживание. Далее будет восстановление боеспособности бригады, проведение мероприятий боевого слаживания и выполнения следующих задач".

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Командир бригады полковник Михаил Шворак также поблагодарил военных за успешное выполнение боевой задачи. В речи он выразил надежду, что военные и дальше будут с честью служить Украине.

Воинов поздравили и наградили государственными наградами начальник Львовского гарнизона - начальник Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павел Ткачук, и.о. председателя ЛОГА Ростислав Замлинский, председатель Львовского облсовета Александр Ганущин, заместитель председателя Львова Андрей Москаленко и другие гости торжественного действа.

12 июня боевики на Донбассе 28 раз нарушили режим прекращения огня. Трижды применили запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм. Одного украинского военного ранили.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА, Валерий ШМАКОВ
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Дата
13
июня

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