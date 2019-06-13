"Были и 200-е, и 300-е. Но наши ребята чувствуют себя уверенно" – с ООС вернулись 200 десантников

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13 июня во Львове приветствовали более 200 военных 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, вернулись из района операции Объединенных сил.

Торжества начались минутой молчания за погибшим воинам-десантниками. Капеллан бригады Михаил Дулька отслужил панихиду.

"Служу в Вооруженных силах в 80 бригаде с 1998-го. С начала войны сразу пошел защищать Украину. В этой ротации в зоне ООС провел восемь месяцев. Нес службу под Широкино и Водяным, - рассказывает командир инженерно-саперной роты капитан Руслан Панезьоров. - Днем никто не стреляет. А вечером или ночью, когда противник провоцирует - даем адекватный ответ. С середины февраля до середины марта продолжались горячие бои. Почти целый месяц к нам прилетали крупнокалиберная артиллерия 120 мм и 122 мм. Были и 200-е, и 300 -е. Но наши ребята чувствуют себя уверенно, все готовы защищать свою землю. Если придется - будем идти вперед".

"Во время ротации подразделения нашей бригады имели задачу удерживать линию соприкосновения в определенных районах на юге ООС. Задачи - выполнены. К сожалению у нас двое погибших, - говорит командир 80 отдельной десантно-штурмовой бригады полковник Владимир Шворак. -

Окончание одной ротации, означает начало другой. Но конечно, весь личный состав будет отдыхать полторы месяца. Для военных - это достаточно времени, чтобы восстановить свои силы и боевой дух. За то время вся военная техника должна пройти техническое обслуживание. Далее будет восстановление боеспособности бригады, проведение мероприятий боевого слаживания и выполнения следующих задач".

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Командир бригады полковник Михаил Шворак также поблагодарил военных за успешное выполнение боевой задачи. В речи он выразил надежду, что военные и дальше будут с честью служить Украине.

Воинов поздравили и наградили государственными наградами начальник Львовского гарнизона - начальник Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павел Ткачук, и.о. председателя ЛОГА Ростислав Замлинский, председатель Львовского облсовета Александр Ганущин, заместитель председателя Львова Андрей Москаленко и другие гости торжественного действа.

12 июня боевики на Донбассе 28 раз нарушили режим прекращения огня. Трижды применили запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм. Одного украинского военного ранили.