Бригада морской пехоты набирает новобранцев

Будущие морские пехотинцы должны преодолеть полосу препятствий длиной 8 км / фото: 36 ОБрМП

35 бригада морской пехоты, формируется в Одесской области, начала активный набор новобранцев на военную службу по контракту.

Бригада разворачивается на базе 137 отдельного батальона морской пехоты, сообщают в Министерстве обороны Украины.

Она станет второй бригадой морской пехоты в Военно-Морских силах ВС Украины.

К концу 2018-го в поселке Дачное, что у Одессы, для новой части будет построена современная военная база по стандартам НАТО.

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Отбор кандидатов для 35 бригады морской пехоты определено, как одно из приоритетных направлений при наборе на военную службу по контракту для военных комиссариатов и вербовочных центров Военно-Морских сил.

Под Мариуполем украинские армейцы проходит екзамен на право одеть берет морского пехотинца. Экзамен происходит в условиях, приближенных к боевым. Будущая морская элита Украины ползет в грязи, носит бревна в воде, перескакивает через препятствия, а также сдвинуть с места 18-тонный грузовик. Среди участников соревнований военные разных специальностей - разведчики, танкисты, санинструкторы, гранатометчики и повара.