Брат пытает украинцев, а мать ездит в гости - подробности о семье губернатора Донецкой области

Россияне показали мать и брата нового главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко.
Старший брат является членом так называемых спецслужб ДНР, сообщают пропагандистской СМИ.
До военного вторжения России на территорию Украины Евгений служил в милиции, а затем перешел на сторону захватчиков.
"Мы как-то в телефонном режиме высказали друг другу, видимо, не очень мягко свои точки зрения, после чего просто прекратили общаться", - сказал он и добавил, что сказал брату "Я не "укроп", я против" бендеровцев "( украинцев- Gazeta.ua).
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Его мать, Надежда, поддерживает террористов. Называет Революцию Достоинства государственным переворотом, а украинцев и русских одним народом. Надеется на примирение и ездит к Павлу в гости, на подконтрольную украинскую правительству территорию.
"Павел считает, что давали присягу Украине, а я считаю, что родина наша здесь", - говорит женщина.
Президент Владимир Зеленский уволил Александра Куця с должности председателя Донецкой областной государственной администрации.
Указ издан 5 июля.
Другим указом Зеленский назначил Павла Кириленко председателем Донецкой областной государственной администрации.
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