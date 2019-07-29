Брат пытает украинцев, а мать ездит в гости - подробности о семье губернатора Донецкой области

Россияне показали мать и брата нового главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко.

Старший брат является членом так называемых спецслужб ДНР, сообщают пропагандистской СМИ.

До военного вторжения России на территорию Украины Евгений служил в милиции, а затем перешел на сторону захватчиков.

"Мы как-то в телефонном режиме высказали друг другу, видимо, не очень мягко свои точки зрения, после чего просто прекратили общаться", - сказал он и добавил, что сказал брату "Я не "укроп", я против" бендеровцев "( украинцев- Gazeta.ua).

Автор: Скриншот Старший брат председателя Донецкой ОВЦА Евгений является так называемым офицером спецслужб ДНР

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Его мать, Надежда, поддерживает террористов. Называет Революцию Достоинства государственным переворотом, а украинцев и русских одним народом. Надеется на примирение и ездит к Павлу в гости, на подконтрольную украинскую правительству территорию.

Автор: Скриншот Его мать Надежда ездит к Павлу в гости на территорию, подконтрольную украинскому правительству

"Павел считает, что давали присягу Украине, а я считаю, что родина наша здесь", - говорит женщина.

Президент Владимир Зеленский уволил Александра Куця с должности председателя Донецкой областной государственной администрации. Указ издан 5 июля. Другим указом Зеленский назначил Павла Кириленко председателем Донецкой областной государственной администрации.