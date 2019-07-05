Зеленский назначил руководителя Донецкой области

Новым руководителем Донецкой ОГА стал военный прокурор.

Президент Владимир Зеленский уволил Александра Куця с должности председателя Донецкой областной государственной администрации.

Указ издан 5 июля.

Куц уволен "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины (Петра Порошенко - Gazeta.ua)".

Другим указом Зеленский назначил Павла Кириленко председателем Донецкой областной государственной администрации.

Кириленко 33 года, до этого он работал военным прокурором, напоминает "Українська правда"

Кириленко работал в Ужгородском гарнизоне Западного региона Украины, он подполковник юстиции.

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Военная агрессия России против Украины продолжается 6-й год. 4060 украинских военных и добровольцев погибли на войне с 2014-го. 12 800 мирных жителей на Донбассе погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были выехать из региона.