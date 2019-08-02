Борьба продолжается: в ВСУ отбирают аэродром

Застройщик рейдерские захватил территорию стратегического аэродрома. Фото: Украинский милитаристский портал

В Министерстве обороны Украины продолжают судиться с Одесским горсоветом.

Пытаются не допустить изъятия 94,7 га. военного аэродрома "Школьный", сообщают в Минобороны.

"В производстве Хозяйственного суда Одесской области по состоянию на 01.08.2019 находятся шесть исковых заявлений предъявленных Министерством обороны Украины о признании незаконными и отмене решений Одесского городского совета по отводу земельных участков военного аэродрома" Школьный "коммунальным предприятиям под капитальное строительство и в аренду суб ' объектам хозяйственной деятельности ", - говорится в сообщении.

22,30 и 31 июля Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил заявления Минобороны и запретил городском совете любые действия на этом земельном участке.

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"Вместе с тем, постановлением Хозяйственного суда Одесской области от 01.08.2019 было отказано Министерству обороны Украины в удовлетворении заявления об обеспечении иска о запрете Одесском городском совете и коммунальному предприятию совершать любые действия по части земельного участка площадью 8,5 га, военного аэродрома" Школьный ", - добавляют в ведомстве.

Аэродром "Школьный" это стратегический объект ВСУ. С него взлетают истребители, которые патрулируют побережье Черного моря.

В октябре 2017 часть территории рейдерские захватила компания-застройщик. Установлению металлического забора титушками не помешали.