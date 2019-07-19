Колоссальную партию просрочки должны были отправить бойцам ООС

В зону ООС хотели отправить 180 т просроченных консервов. Фото: ТСН

180 тонн просроченных консервов хотели скормить военным на территории ООС.

Стоимость консервов 15 млн грн, пишет pravda

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Чиновники ВСУ, чтобы отвести от себя подозрение сговорились с местным предпринимателем.

"В то же время непригодны для употребления консервы чиновники планировали использовать для питания личного состава ВСУ, в частности в районе проведения операции объединенных сил", - заявили в СБУ.

В Генштаб ВСУ не поступали никакие решения контактной группы, и в частности, решение о запрете на "любое ведения огня".