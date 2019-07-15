Бомбила Россия, а заплатит Украина. За разрушенное войной жилье дадут компенсацию

Владельцам разрушенного жилья на Донбассе будут платить компенсации. Фото: Facebook.

Собственники жилых домов и квартир, которые были разрушены в результате вооруженной агрессии РФ на востоке Украины, смогут получить от государства денежную компенсацию

Сумма выплаты компенсации пострадавшим будет определяться по показателям стоимости строительства жилья в соответствующих областях Украины, при этом предельный его размер составит 300 тыс. грн, сообщает пресс-служба МинВОТ в Facebook.

Органы местного самоуправления, военно-гражданские администрации будут обследовать жилье, разрушенные в результате вооруженной агрессии РФ, и выдавать соответствующие акты пострадавшим лицам.

Для получения компенсации пострадавшие должны подать соответствующие заявления и документы в специально созданных комиссий при ОГА, которые будут принимать решение о предоставлении денежной компенсации.

Средства для обеспечения денежной компенсации за разрушенное жилье будут предусмотрены в государственном бюджете Украины.

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В Харькове переселенцев из Донбасса выселяют из модульного городка, в 2015-м построили на средства правительства Германии. Местные власти говорят, что срок эксплуатации временного сооружения исчерпан и в нем опасно жить. В городке переживают пенсионеры и многодетные семьи.