Большая потеря: похоронили погибшего разведчика

В Кропивницкому попрощались с погибшим на Донбассе прапорщиком разведки 57 мотопехотной бригады Павлом Тихоновым.

Защитник Украины погиб 17 июня в районе Донецкого аэропорта, выполнял боевую задачу, сообщает Цензор.нет.

Павел Борисович Тихонов имел позывной 151, он родился 2 октября 1975 года в Кропивницком, там и закончил школу №20.

Фото: Цензор.Нет

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После школы его призвали на военную службу в город Феодосия, отслужив он поступил в Кировоградский институт коммерции.

Закончив высшее учебное заведение, Павел Тихонов работал в областной филармонии и подрабатывал таксистом с номером 151.

Ушел на фронт в мае 2014 года, а в июне был в рядах 42-й ОМПБ.

Участвовал в ожесточенных боях своего подразделения, осенью 2017 он получил контузию и перелом ноги.

После этого Павел лечился в Кировоградском госпитале для ветеранов войны.

Павла Тихонова похоронили на Аллее почетных захоронений Ривнянского кладбища в Кропивницкого.

У защитника Украины остались жена, сын и дочь, которая, как и отец, служит в ВСУ.

17 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил, во время выполнения боевого задания погиб командир разведки 42-го отдельного мотопехотного батальона Павел Тихонов. Об этом сообщил руководитель Центра оказания помощи участникам АТО Кировоградской ОГА Вадим Никитин