 
Ексклюзивы
1/5
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
Просмотров: 1746
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Просмотров: 1467
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
1 Просмотров: 1386
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
3 Просмотров: 4824
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1476
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 288
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 315
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7794
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 369
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 495
Фото
Все фото
6
5
25
4
8
Большая потеря: похоронили погибшего разведчика
Большая потеря: похоронили погибшего разведчика
&quot;Балабас&quot; отвоевал: показали боевика, который пополнил &quot;бригаду 200&quot;
"Балабас" отвоевал: показали боевика, который пополнил "бригаду 200"
&quot;Броник, каска, автомат есть и что еще надо?&quot; - жаркие будни на &quot;промке&quot; Авдеевки
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
Бойцы &quot;Азова&quot; задержали мародеров
Бойцы "Азова" задержали мародеров
Военные пилоты провели уникальные учения
Военные пилоты провели уникальные учения
Видео
Все видео
Глушит все на километры: испытали станцию радиоэлектронной борьбы
Глушит все на километры: испытали станцию радиоэлектронной борьбы
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Плюшки ватрушкам: украинцы уничтожили очередную вражескую точку
Плюшки ватрушкам: украинцы уничтожили очередную вражескую точку
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
Украинцы отмечают 5-ю годовщину освобождения Мариуполя
Украинцы отмечают 5-ю годовщину освобождения Мариуполя
Интервью
1/5
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 387
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2052
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3168
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5472
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 июня 2019
Просмотров: 1035
Вічний борг
Нічого гіршого немає, як потрапити на очі кредиторові. Зараз я позичаю в банку, але він зауважень поки що не робить. А були часи, коли по гроші йшли ...
четверг, 20 июня 2019 13:43

Большая потеря: похоронили погибшего разведчика
6

  Комментировать

В Кропивницкому попрощались с погибшим на Донбассе прапорщиком разведки 57 мотопехотной бригады Павлом Тихоновым.

Защитник Украины погиб 17 июня в районе Донецкого аэропорта, выполнял боевую задачу, сообщает Цензор.нет.

Павел Борисович Тихонов имел позывной 151, он родился 2 октября 1975 года в Кропивницком, там и закончил школу №20.

Павел Тихонов был прапорщиком разведки 57 мотопехотного бригады. Он служил в ныне оккупированном Крыму, и пошел защищать украинскую землю с мая 2014 года. В составе своей бригады прошел ожесточенные бои.
Фото: Цензор.Нет
Его похоронили на Аллее почетных захоронений, Ривнянского кладбища Кропивницкого. Дочь погибшего, как и отец служит в ВСУ
Его похоронили на Аллее почетных захоронений, Ривнянского кладбища Кропивницкого. Дочь погибшего, как и отец служит в ВСУ
Его похоронили на Аллее почетных захоронений, Ривнянского кладбища Кропивницкого. Дочь погибшего, как и отец служит в ВСУ
Его похоронили на Аллее почетных захоронений, Ривнянского кладбища Кропивницкого. Дочь погибшего, как и отец служит в ВСУ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тревожные новости из Донбасса

После школы его призвали на военную службу в город Феодосия, отслужив он поступил в Кировоградский институт коммерции.

Закончив высшее учебное заведение, Павел Тихонов работал в областной филармонии и подрабатывал таксистом с номером 151.

Ушел на фронт в мае 2014 года, а в июне был в рядах 42-й ОМПБ.

Участвовал в ожесточенных боях своего подразделения, осенью 2017 он получил контузию и перелом ноги.

После этого Павел лечился в Кировоградском госпитале для ветеранов войны.

Павла Тихонова похоронили на Аллее почетных захоронений Ривнянского кладбища в Кропивницкого.

У защитника Украины остались жена, сын и дочь, которая, как и отец, служит в ВСУ.

17 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил, во время выполнения боевого задания погиб командир разведки 42-го отдельного мотопехотного батальона Павел Тихонов.

Об этом сообщил руководитель Центра оказания помощи участникам АТО Кировоградской ОГА Вадим Никитин

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Большая потеря: похоронили погибшего разведчика». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июня

12 тыс. погибших: как недовольные крестьяне ворвались в Умань

"Русскую Америку" продали за бесценок

Самое читаемое
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
5
 1 Просмотров: 50311
Гении маскировки: показали смешные фото животных
Гении маскировки: показали смешные фото животных
17
 Просмотров: 44004
Убийство Дарьи Лукьяненко: первые подробности и информация о подозреваемом
Убийство Дарьи Лукьяненко: первые подробности и информация о подозреваемом
 Просмотров: 31356
Душил, а затем раздел: новые подробности страшной смерти 11-летней Дарьи Лукьяненко
Душил, а затем раздел: новые подробности страшной смерти 11-летней Дарьи Лукьяненко Просмотров: 22925
Советская мебель и кондиционер: показали квартиру, где вырос Зеленский
Советская мебель и кондиционер: показали квартиру, где вырос Зеленский
9
 Просмотров: 21467
Донбасс
Армия в июле получит быстрый беспилотник
Армия в июле получит быстрый беспилотник
Посол Украины в знак протеста покинул Межпарламентскую ассамблею православия
Посол Украины в знак протеста покинул Межпарламентскую ассамблею православия Просмотров: 495
Сбербанк России отсудил АВК
Сбербанк России отсудил АВК Просмотров: 306
Глушит все на километры: испытали станцию радиоэлектронной борьбы
Глушит все на километры: испытали станцию радиоэлектронной борьбы
 Просмотров: 675
Россия готовится к возвращению в ПАСЕ летом
Россия готовится к возвращению в ПАСЕ летом Просмотров: 234
Больше всего комментируют
34
Тимошенко срочно нужны выборы
30
За Таруту вступились бойцы "Азова": он много сделал для фронта
28
Вакарчук "обскакал" Порошенко и Тимошенко: появились новые рейтинги партий
14
Ветераны АТО и волонтеры Черниговщины определились со своим кандидатом в Раду
4
Киев может восстановить торговлю с ДНР и ЛНР - Кучма назвал условие
Голосов: 1151
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua