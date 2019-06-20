Тревожные новости из Донбасса

В течение суток 19 июня боевики удвоили количество обстрелов на Донбассе. Фото - Единство

За прошедшие сутки, 19 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих.

Один украинский защитник погиб. Еще 2-е получили ранения, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Украинские военные ответили на обстрелы противника. В результате был уничтожен 1 террорист и еще 1 ранен.

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Враг при обстреле применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие вблизи 15 населенных пунктов, а именно: Новотроицкое, Лебединское, Марьинка, Пески, Водяное, Павлополь, Богдановка, Гнутово, Новозвановка, Луганское, Зайцево, Светлодарск, Новотошковское, Южное Крымское.

Сообщается, что с начала текущих суток, 20 июня, враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил. Один украинский военнослужащий получил ранения.

От вражеских обстрелов погиб украинский морской пехотинец Александр Ляшок. Получил множественные осколочные ранения. Это произошло на восточном фронте под Новотроицким 18 июня. Ему было 24 года.