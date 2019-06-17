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понедельник, 17 июня 2019 20:40

На Донбассе погиб Павел Тихонов

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На Донбассе погиб Павел Тихонов
17 июня погиб командир Павел Тихонов. Фото: "Цензор.нет"

17 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил, во время выполнения боевого задания погиб командир разведки 42-го отдельного мотопехотного батальона Павел Тихонов.

Об этом сообщил руководитель Центра оказания помощи участникам АТО Кировоградской ОГА Вадим Никитин, передает "Цензор.нет".

Прощание с погибшим запланировано на четверг, 20 июня.

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Павел Борисович Тихонов жил в Кропивницком. Был командиром разведки 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады. У погибшего остались жена, сын и дочь.

За период вооруженного конфликта на Донбассе от мин погибли по меньшей мере 977 человек, которые не были в составе вооруженных сил. Еще 1528 - получили ранения.

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