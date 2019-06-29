Больница "заболела": показали руины донецкой поликлиники

Боевики уничтожили поликлинику на окраине захваченного Донецка.

Окна и фасад зданий с 2014 года никто из представителей подконтрольной России оккупационной власти не восстановил, сообщают Донецкие новости.

Фото: Донецкие новости

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Здание реконструировали в 2012 году - установили металлопластиковые окна и двери, фасад утеплили.

Поликлиника работала в августе 2014, а персонал перевели в другую больницу.

В честь Дня Конституции в сторону оккупированного Донецкая запустили огромный флаг Украины. У Марьинки волонтеры, местные жители и военнослужащие запустили флаг на на воздушных шариках