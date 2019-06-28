Огромный флаг Украины запустили в сторону Донецка

В честь Дня Конституции в сторону оккупированного Донецкая запустили огромный флаг Украины.
У Марьинки волонтеры, местные жители и военнослужащие запустили флаг на на воздушных шариках, сообщает "Армия Inform".
"Донецк! Встречай со стороны КПВВ Марьинка-Александровка государственный флаг!" - пишут в соцсетях участники акции.
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"Природные условия - ветер и его направление - способствуют тому, что флаг пойдет к месту назначения. Донецк увидит желто-голубые шары, желто-голубой флаг. На шарах написано, что Донецк - это Украина. Для тех, кто болеет за интересы Украины, сегодня действительно праздник", - отметил капеллан Вооруженных сил Украины Геннадий Лысенко.
Размеры флага составляют 20 на 6 м. Его передали в район проведения операции Объединенных сил столичные волонтеры и учащиеся и курсанты Киевского профессионального колледжа с усиленной военной и физической подготовкой.
В оккупированном Донецке неизвестные вывесили украинский флаг. Национальный флаг здесь вывесили в честь Дня Конституции, который отмечается сегодня, 28 июня, сообщает Михаил Голуб на своей странице в Facebook.
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