Боевик служил в в подразделениях первого армейского корпуса российско-оккупационных войск. Фото: Fb/pressjfo.news

12 февраля во зоне ответственности одной из мотопехотных бригад ОТУ "Північ" задержали представителя российско-оккупационных войск рядового Владислава Ста..енко, 24 года. Он находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-центр ОС.

При себе задержанный имел адресную справку и сумку с личными вещами. Сейчас боевика опрашивают сотрудники соответствующих органов из состава ООС. Наемник свидетельствует о многочисленных преступлениях оккупационной администрации на Донбассе.

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Известно, что он проходил службу на должности наводчика-оператора в подразделениях первого армейского корпуса российско-оккупационных войск.

В центре Москвы просит милостыню российский наемник 32-летний Виктор Сорокин по кличке "Вампир", который воевал на Донбассе. Теперь просит помощи на Арбате, сидя в военной форме.