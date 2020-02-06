Боевик "Вампир" просит милостыню в Москве и рассказывает о "подвиге"

Российский наемник 32-летний Виктор Сорокин, который убивал украинцев на Донбассе, просит милостыню в центре Москвы. Фото - obozrevatel.com

Российский наемник 32-летний Виктор Сорокин по кличке "Вампир", который воевал на Донбассе, просит милостыню в центре Москвы.

Он в 2014-м году уехал "добровольцем" в Донецкую область убивать украинцев, но там же получил серьезную травму ног. Теперь просит помощь на Арбате, сидя в военной форме. Соответствующие кадры обнародовали в YouTube.

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Сорокин воевал против Украины в батальоне "Витязь", где был стрелком. Когда пришел в негодность - вернулся в Россию. Он уроженец станицы Расшеватской Ставропольского края. Проходил военную службу в в/ч 2159 оперативно-войсковой группы специального назначения в городе Сочи в 2008-2009 годах.

Власти России пытаются избавиться от наемников на своей территории. Максимум, на что боевика могут рассчитывать, - на помощь благотворительных организаций. Для этого надо выехать в Россию, потому что на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей деятельности таких организаций из России фактически запрещена. На улицах городов много боевиков-калек. Без рук и ног. Попрошайничают с медалями вымышленных "республик".