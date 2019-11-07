Боится за жизнь: главарь боевиков сбежал в Мариуполь

Главарь боевиков Чернявский поселится в Мариуполе. Фото: beztabu.net

Один из руководителей террористической группировки ДНР Сергей Чернявский решил бежать из оккупированной территории в Мариуполь.

"Глава аппарата администрации Тельмановского района" уже получил разрешение от СБУ на пересечение линии разграничения, передает издание "Без табу".

Чтобы избежать уголовной ответственности мужчина воспользовался программой "Тебя ждут дома" и передал спецслужбам данные о военной агрессии РФ на Донбассе и членах оккупационных формирований. Сейчас подготовка к бегству находится на завершающей стадии.

Чернявский уже создал себе в Мариуполе плацдарм для старта безбедной жизни. Для этого сын "чиновника" занимается оформлением загранпаспорта и других документов. Чем именно будет заниматься коллаборационист на новом месте - не уточняется.

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Разрешение от СБУ на переезд оформили на украинский паспорт Чернявского. Говорят, он решил бежать из ДНР из-за страха за свою жизнь после того, как Александра Спинула "назначили" на место самого Чернявского и устроили "чистку кадров".

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