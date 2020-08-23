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воскресенье, 23 августа 2020 16:56

Боевики вновь нарушили режим тишины

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Боевики вновь нарушили режим тишины
Боевики стреляли из гранатомета вблизи Авдеевки. Фото: УНИАН

23 августа боевики нарушили режим прекращения огня вблизи Авдеевки, хотя в утренних сводках штаба операции Объединенных сил сообщалось о соблюдении тишины.

"Задокументировано один факт нарушения режима прекращения огня на Донецком направлении. Вблизи Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации применили подствольный гранатомет и стрелковое оружие. Огонь в ответ не открывался. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет ", - сообщает Министерство обороны Украины.

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Ранее штаб ООС сообщал, что за минувшие сутки боевики также один раз открывали огонь в сторону позиций ВСУ. В группировках "ДНР" и "ЛНР" об обстреле минувшей или текущих суток не сообщают.

С 00:01 27 июля на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о "полном и всеобъемлющем прекращении огня". С тех пор украинские военные не сообщают о раненых и убитых в результате боевых действий.

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Дата
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