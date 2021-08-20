Боевики вновь атаковали: в штабе сообщили о потерях

19 августа застрелили украинского воина. Фото: facebook.com/pressjfo.news

19 августа российские наемники девять раз нарушили режима прекращения огня на Донбассе. Один военный получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью.

Среди нарушений зафиксировали два пролета беспилотников и семь обстрелов, отчитываются в ООС.

Так, в направлении Новоалександровки Попаснянского района Луганской российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.

У Крымского Новоайдарского района Луганской области противник обстреливал наши позиции из минометов 120-го калибра.

Недалеко от Нью-Йорке Бахмутского района Донецкой област враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Невельского Ясиноватского района Донецкой области и Новозвановка Попаснянского района Луганской оккупанты применяли станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В районе села Красногоровка Ясиноватского района открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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У Южного Бахмутского района наемники обстреливали украинские позиции с ручных противотанковых гранатометов.

Сегодня утром обстрелов со стороны наемников РФ не фиксировали.

Вчера утром вражеский снайпер убил бойца 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Василия Островского. В момент гибели был на боевом дежурстве. У мужчины остался сын. Островский происходит из села Сороки-Львовские. Он был в должности командира мотопехотного отделения. На днях ему исполнился 41 год.