Боевики вновь атаковали: в штабе сообщили о потерях

19 августа российские наемники девять раз нарушили режима прекращения огня на Донбассе. Один военный получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью.
Среди нарушений зафиксировали два пролета беспилотников и семь обстрелов, отчитываются в ООС.
Так, в направлении Новоалександровки Попаснянского района Луганской российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.
У Крымского Новоайдарского района Луганской области противник обстреливал наши позиции из минометов 120-го калибра.
Недалеко от Нью-Йорке Бахмутского района Донецкой област враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Невельского Ясиноватского района Донецкой области и Новозвановка Попаснянского района Луганской оккупанты применяли станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
В районе села Красногоровка Ясиноватского района открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
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У Южного Бахмутского района наемники обстреливали украинские позиции с ручных противотанковых гранатометов.
Сегодня утром обстрелов со стороны наемников РФ не фиксировали.
Вчера утром вражеский снайпер убил бойца 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Василия Островского. В момент гибели был на боевом дежурстве.
У мужчины остался сын. Островский происходит из села Сороки-Львовские. Он был в должности командира мотопехотного отделения. На днях ему исполнился 41 год.
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