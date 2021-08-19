Снайпер убил старшего солдата Василия Островского

Автор: Facebook / Кристина Замула 19 августа оккупанты убили бойца ВСУ Василия Островского

Сегодня утром вражеский снайпер убил бойца 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Василия Островского.

"Сегодня утром на фронте от пули снайпера погиб житель Львова, военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Островский Василий Степанович, 1980 года рождения", - написала в Facebook председатель Львовской РГА Кристина Замула.

У мужчины остался сын. Островский происходит из села Сороки-Львовские. Он был в должности командира мотопехотного отделения.

"Друзья вспоминают Василия как доброе и светлое человека, с большим и наполненным любовью сердцем. Он умел быть надежным другом, с которым не было страшно даже в бою", - написал глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

В бригаде подтвердили потерю.

"Во время выполнения боевого задания близ населенного пункта Новоалександровка, погиб наш собрат - старший солдат Островский Василий Степанович", - говорится в сообщении.

Военный был на боевом дежурстве. В этот момент его убил снайпер.

Островский родился 21 июля 1980 года на Львовщине. Недавно ему исполнился 41 год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава государства посмертно наградил семерых военных

"Собратья и командование подразделения, где старший солдат Островский проходил службу уже два с половиной года, вспоминают его как смелого, порядочного, трудолюбивого и квалифицированного военнослужащего, хорошего воина, который всегда проявлял разумную инициативу и был надежной поддержкой для своих командиров и товарищей", - добавили в бригаде.

18 августа вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим тишины на Донбассе. Под обстрелы попали населенные пункты Донецкой области, сообщают в ООС. Сегодня утром боевики тоже трижды открывали вогоноь по позициям ВСУ. В направлении Новоалександровки Попаснянского района Луганской области целились из стрелкового оружия. У Крымского Новоайдарского района Луганской области противник обстрелял наши позиции из минометов 120-го калибра. Недалеко от Нью-Йорке Бахмутского района Донецкой области враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью.