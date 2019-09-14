Боевики в Донбассе обстреляли украинские позиции с дрона

Боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня. Фото: ua.news

За минувшие сутки боевики 22 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, нарушив режим прекращения огня.

Противник использовал запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы, противотанковый ракетный комплекс и стрелковое оружие, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Вблизи Гнутово с целью нанесения максимального вреда военнослужащим оккупанты применили несколько беспилотных летательных аппаратов, среди них - один с подвесом для сброса гранатометных выстрелов.

За минувшие сутки во время выполнения боевых задач восемь военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

С начала текущих суток оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Новолуганского из миномета калибра 120 мм.

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Оккупанты на Донбассе минируют новые территории, в том числе в определенных районах разведения войск. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник.