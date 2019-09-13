Оккупанты минируют поля и дороги на линии отвода войск

Российские оккупанты минируют на Донбассе поля, обочины дорог и сельские угодья. Фото: poltava365.com

Оккупанты в Донбассе минируют новые территории, в том числе в определенных районах разведения войск.

"Командование российских оккупационных войск под видом усиления безопасности военных объектов увеличивает площади минно-взрывных заграждений, в том числе в определенных районах разведения войск", - заявил пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, ссылаясь на данные украинской разведки.

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В частности, инженерно-саперные подразделения 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов вооруженных сил России дополнительно минируют обочины полевых дорог, автодорог и путепроводов с установлением противопехотных и противотанковых мин. Минируют и земельные участки сельскохозяйственного назначения.

"Такие действия российских оккупационных войск усиливают угрозу жизни населения на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Полиция возбудила уголовное дело по факту подрыва на мине трактора в лесополосе вблизи Ильенко у Луганска. 35-летний мирный житель получил ранения.