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пятница, 13 сентября 2019 16:13

Оккупанты минируют поля и дороги на линии отвода войск

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Оккупанты минируют поля и дороги на линии отвода войск
Российские оккупанты минируют на Донбассе поля, обочины дорог и сельские угодья. Фото: poltava365.com

Оккупанты в Донбассе минируют новые территории, в том числе в определенных районах разведения войск.

"Командование российских оккупационных войск под видом усиления безопасности военных объектов увеличивает площади минно-взрывных заграждений, в том числе в определенных районах разведения войск", - заявил пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, ссылаясь на данные украинской разведки.

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В частности, инженерно-саперные подразделения 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов вооруженных сил России дополнительно минируют обочины полевых дорог, автодорог и путепроводов с установлением противопехотных и противотанковых мин. Минируют и земельные участки сельскохозяйственного назначения.

"Такие действия российских оккупационных войск усиливают угрозу жизни населения на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Полиция возбудила уголовное дело по факту подрыва на мине трактора в лесополосе вблизи Ильенко у Луганска. 35-летний мирный житель получил ранения.

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  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
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