Боевики устанавливают мины на дорогах

Украинская сторона Общего центра контроля и координации сообщила, что боевики блокируют дороги.
В отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 6 марта сообщают, что патруль СММ 4 марта обнаружил у поселка Ясная 33 противотанковые мины.
17 противотанковых мин установили поперек дороги, в 2,5 км от населенного пункта Саханка на временно оккупированной территории Донецкой области. Специалисты сообщили, что эти мины принадлежат вооруженным формированием РФ.
Вооруженные силы РФ и их наемники продолжают препятствовать работе миссии. 4 марта БПЛА во время полета над неподконтрольным Украины поселками Сорокино и Ясное глушили.
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"Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители незаконных вооруженных формирований РФ продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - отмечают в сообщении.
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала за сутки 105 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Большинство - в Донецкой области, говорится в отчете СММ ОБСЕ.
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