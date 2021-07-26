Боевики уничтожили штаб одного из батальонов: есть тяжелораненые

Один из воинов находится в тяжелом состоянии. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Сегодня на Донбассе вражеская ствольная артиллерия крупных калибров обстреляла позиции одной из бригад, держащих оборону на линии соприкосновения. Враги уничтожили штаб одного из батальонов бригады, в результате чего осколочные ранения получили четверо украинских военных. Еще у троих - боевые травмы.

Среди семерых пострадавших - пять женщин. После оказания первой медпомощи раненых госпитализировали, сообщает пресс-служба штаба ООС. Один из воинов в тяжелом состоянии.

"26 июля вооруженные формирования РФ обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого артиллерийского вооружения. Состояние здоровья еще одного военнослужащего - средней степени тяжести, пятерых женщин-военнослужащих - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Украинские бойцы открыли ответный огонь. О нарушениях сообщили представителям ОБСЕ.

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25 июля вооруженные формирования России 11 разув нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Двое военных ранены. Одного задело осколком, у другого боевое травмирование. Оба в больнице в состоянии средней тяжести. Сегодня утром оккупанты минимум трижды нарушили режим тишины. Целились вблизи поселка Пески Ясиноватского района, города Авдеевка Покровского района Донецкой области и села Причепиловка. Использовали станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и противотанковые ракетные комплексы.