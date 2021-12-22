Боевики ударили из запрещенного оружия и тяжело ранили воина ВСУ

Утром 22 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не фиксировали. Фото: facebook.com/pressjfo.news

21 декабря российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В том числе с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"В результате вражеского обстрела ранение получил один украинский воин. Он находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести", - говорится в сообщении.

В направлении Широкино Мариупольского района Донецкой области оккупанты вели огонь из стрелкового оружия. Вблизи Марьинки противник совершил обстрел из минометов запрещенного калибра 120 мм. На все обстрелы оккупантов украинские военные открывали ответный огонь из разрешенного Минскими договоренностями оружия.

В районе Красногоровки Ясиноватского района Донецкой области обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат противника типа "Квадро".

По состоянию на утро 22 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не фиксировали.

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Вашингтон готов предоставить Украине еще больше военной техники из-за угрозы возможного российского вторжения. Проект бюджета США на 2022 год предусматривает помощь Украине в размере $756 млн. В частности, на укрепление безопасности в $400 млн.