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вторник, 21 декабря 2021 18:49

США готовы предоставить Украине дополнительное оружие - Госдеп

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США готовы предоставить Украине дополнительное оружие - Госдеп
Украинский военный держит противотанковую ракету Javelin во время военного парада ко Дню Независимости в Киеве / Getty Images

Помощник госсекретаря США Карен Донфрид заявила, что Вашингтон готов предоставить Украине еще больше военной техники из-за угрозы возможного российского вторжения.

Об этом сообщил журналист издания BuzzFeed Кристофер Миллер в Twitter.

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"Мы готовы к драматическим событиям, если Россия совершит дальнейшую военную агрессию против Украины", - заявила Донфрид во время брифинга.

По ее словам, США готовы предоставить военную технику "сверх той", которую давали Киеву раньше.

21 декабря советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США проводят работу по расширению пакетов военной помощи Украине.

Проект бюджета США на 2022 год предусматривает помощь Украине в размере $756 млн. В частности, на укрепление безопасности в $400 млн.

С 2014-го Украина получила от США материально-техническую помощь на общую сумму более $2 млрд.

Министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу заявил, что на востоке Украины находятся 120 сотрудников американских частных военных компаний, привезших химическое оружие и готовящих провокацию.

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Дата
21
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