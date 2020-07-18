Боевики три года держат в плену предпринимателя и не признаются в этом

Предприниматель из Макеевки уже три года находится в плену боевиков. Фото: Facebook/Медийная инициатива за права человека

Предпринимателя из Макеевки Александра Короля террористы так называемой ДНР уже три года держат в плену, но не признают этого.

Как пишет "Медийная инициатива за права человека", представители незаконных вооруженных формирований задержали его на контрольно-пропускном пункте "Еленовка" 19 сентября 2017 года.

К его машине подошли сотрудники так называемого отдела по борьбе с организованной преступностью фейковой республики и попросили пройти с ними.

"Бить начали прямо в поле, думал, убьют на месте, и никто не узнает, где оставят. Потом привезли в помещение "отдела по борьбе с организованной преступностью" в комнату, которую приспособили для пыток. Положили на стол, привязали скотчем, даже голову, облили водой и начали применять электрический ток. И он признался в том, чего в действительности не было. В частности, в составлении карты военных объектов", — об обстоятельствах задержания и последующих пытках Александра со слов задержанного рассказал его бывший сокамерник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Троллили российских тюремщиков — Панов рассказал про плен

Семья предпринимателя сразу начала его поиски. Родные очень переживали, поскольку накануне мужчина перенес операцию по поводу гнойного перитонита с осложнением. Швы лишь недавно сняли, поэтому Александр все время должен был носить бандаж.

Нашли его в изоляторе временного содержания "ДНР". Через месяц Короля обвинили в участии в террористическом сообществе. Якобы он — один из 11 участников "террористической группировки". Позже добавили статью "шпионаж".

Так называемый судебный процесс против предпринимателя продолжается второй год. В свиданиях с родными мужчине отказывают, связи с ним нет. Бывшие сокамерники утверждают, что у Александра все время болит живот, он вынужден ежедневно принимать обезболивающее.

Сейчас представители ОРДЛО даже не подтверждают, что удерживают пленника почти три года, поэтому его нельзя внести в списки на обмен.

В гуманитарной подгруппе ТКГ Украина подняла вопрос об экстренном обмене одного из пленных в "ДНР" — Валерия Матюшенко. У украинца — серьезные проблемы со здоровьем: сильные боли и быстрая потеря веса. Это могут быть либо симптомы онкологии, либо другие последствия издевательств, которым он подвергался в плену. 52-летнего Валерия Матюшенко задержали сотрудники так называемой МГБ ДНР в 2017 году в Комсомольске (сейчас Кальмиусское) Донецкой области. 28 марта 2018 года оккупационный суд Донецка приговорил его к 10 годам лишения свободы якобы за сотрудничество с СБУ.