Боевики сыпнули крупных мин на украинских воинов

На позиции сил ООС прилетели 3 мины. Фото: пресс-центр АТО

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреляли позиции сил ООС из минометов калибра 120 мм.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Максим Праута.

"С начала текущих суток до 12:30 российско-оккупационные войска осуществили три обстрела на Донецком направлении. Ночью противник огневой активности не проявлял. Однако после 9 утра в районах Талаковки и Водяного зафиксированы непродолжительные вражеские обстрелы из автоматических гранатометов.

Около 10 утра оккупанты со стороны населенного пункта Белая Каменка выпустили три мины 120-го калибра по позициям, оборудованным неподалеку Новогригорьевки", - сказал Праута.

С полуночи потерь среди личного состава объединенных сил не было, добавил представитель Минобороны.

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1 ноября в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской обл. завершилось разведение сил и средств с обеих сторон. Следующим шагом должно быть разведение сил в районе Петровского. Прогнозировали, что оно начнется 4 ноября. Однако после обстрелов боевиков процесс перенесли.