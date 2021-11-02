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вторник, 02 ноября 2021 13:11

Боевики стягивают артиллерию к линии столкновения

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Боевики стягивают артиллерию к линии столкновения
Разведка зафиксировала активность оккупантов у линии фронта. Фото: ГУР

Оккупанты стягивают артиллерию на отдельных направлениях вблизи линии столкновения.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"Командование ВС РФ продолжает удерживать на передовых позициях оперативной группировки российских оккупационных войск значительное количество разведывательно-диверсионных групп, расчетов противотанковых ракетных комплексов и снайперских пар в готовности для нанесения потерь личному составу Объединенных сил, уничтожения элементов видеонаблюдения, разрушения фортификационного оборудования и провоцирования ответного огня", - говорится в сообщении.

Оккупанты увеличили количество разведывательных постов. Их можно использовать для определения объектов для ведения артиллерийского и снайперского огня.

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"На отдельных направлениях противник усиливает группировку артиллерии вблизи линии столкновения. При этом выдвижение самоходных артиллерийских установок в замаскированные огневые позиции осуществляется преимущественно с наступлением темноты", - отметили в ГУР.

В сети появились спутниковые фотографии, якобы подтверждающие сосредоточение Россией войск и военной техники на границе с Украиной.

Кадры сделали в районе российского города Ельня Смоленской области, граничащего с Беларусью. На снимках видны скопления бронетанковых частей, танков, самоходной артиллерии и военных.

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