Боевики шесть раз обстреляли украинских военных на Донбассе

На Донбассе продолжаются обстрелы. Фото: Укринформ

Российские боевики на Донбассе с начала суток 21 декабря нарушили режим прекращения огня 6 раз

Боевики применяли запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 миллиметров, сообщает штаб операции Объединенных сил.

Потерь среди украинских военных нет.

В группировке "ДНР" обвинили украинских военных в обстреле окраин Донецка. Группировка "ЛНР" не информировала о боевых действиях 21 декабря.

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По данным ООН, с марта 2014 до 31 октября 2019 года вследствие вооруженного конфликта на Донбассе погибли до 13200 человек.