Боевики с беспилотника сбросывали гранатометные выстрелы

Боевики 15 раз обстреляли украинских военных. Фото: UkrNews

На Донбассе от начала суток боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Вооруженные формирования РФ и ее наемники использовали гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также боевики применили беспилотный летательный аппарат с подвесом для сброса гранатометных выстрелов. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку Новогнатовки с направления Стилы - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Николаевки с направления Докучаевска - с автоматического гранатомета, неподалеку Новотроицкого с направлению Докучаевска - из крупнокалиберных пулеметов ; дважды вблизи Павлополя из направлений Украинского и Верхнешироковского - из стрелкового оружия, а также с применением БПЛА с подвесом для сброса гранатометных выстрелов, неподалеку Авдеевки с направления Спартака - с ручного противотанкового гранатомета; вблизи Новогригорьевки с направления Белой Каменки - с противотанкового ракетного комплекса, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку Крымского с направления Сентяновки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Зайцевого - с ручного противотанкового гранатомета; вблизи Катериновки с направления Молодижного - с станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; неподалеку Южного с направления "Шахта им.Гагарина" - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Новолуганского с направления Доломитного - из миномета калибра 82 мм; неподалеку Золотого с направления Первомайского - с станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; вблизи Новгородского с направления Железнаой Балки - с автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета; неподалеку Троицкого с направления Калинового - с станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета ", - говорится в сообщении.

Потерь в результате вражеских обстрелов среди украинских военных не было.

В течение сентября на Донбассе погибли 24 боевика, еще около 56 получили ранения.