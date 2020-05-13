Боевики ранили украинского защитника и получили жесткий ответ

Украинские военные ответили на обстрелы боевиков. Фото: reuters.com

13 мая российские наемники, в который раз проигнорировав мирные договоренности, открыли по позициям Объединенных сил на Луганщине огонь из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По сообщению пресс-службы ООС, в результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь.

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Украинские военные были вынуждены открыть ответный огонь для подавления вражеской активности. Потери противника уточняются.

Командование российских оккупационных войск продолжает скрыто повышать боеготовность соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК. Под прикрытием празднования 9 мая оккупанты подвезли на передовую запрещенное оружие.