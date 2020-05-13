На Донбассе ликвидировали российского наемника – фото

На Донбассе ликвидировали очередного российского наемника.

Информацию о боевике и его фото опубликовал блогер Анатолий Штирлиц в своем Telegram-канале.

"#200_бригада или "гражданская" война. 08.05.2020 г. Виктор "Морячок" Загрубский из Владикавказа пошёл на концерт Кобзона. Обстоятельства требуют уточнения", – написал он.

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Фото: Telegram/Анатолий Штирлиц

Ранее стало известно, что на Донбассе ликвидировали члена террористической организации ДНР Ольгу Ливенец – боевика НВФ, фельдшера медицинского пункта в звании прапорщика внутренних войск так называемого МВД ДНР.