На Донбассе ликвидировали предательницу Родины

На Донбассе ликвидировали члена террористической организации ДНР Ольгу Ливенец.

Об этом сообщил блогер Анатолий Штирлиц в своем Telegram-канале.

На сайте "Миротворец" говорится, что Ольга Сергеевна Ливенец, 14.11.1976 г.р. – боевик НЗФ, фельдшер медицинского пункта в звании прапорщик внутренних войск так называемого МВД ДНР.

Автор: myrotvorets.center Член террористической организации Ольга Ливенец

Автор: myrotvorets.center Член террористической организации Ольга Ливенец (справа)

Автор: myrotvorets.center Сообщение о ликвидации Ольги Ливенец в соцсетях

"Ликвидирована своими же боевиками 22.04.2020 г. – неуставные отношения", – уточняется в сообщении.

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По данным разведки, украинские бойцы 25-го апреля уничтожили 4 оккупантов и 5 ранили.