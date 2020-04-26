Разведка сообщила о 4 уничтоженных оккупантах

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25 апреля российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим тишины.

Один украинский военный получил ранение, сообщил штаб ООС.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отметили в штабе.

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Боевики открывали огонь у Авдеевки, Павлополя, Широкино, Старогнатовки, Опытного и Водяного.

Рядом с Лебединским наши воины зафиксировали вражеский огонь из автоматического станкового гранатомета, а неподалеку Песок со станковой противотанкового гранатомета.

У Новоалександровки и Попасной наемники использовали 120 мм минометы.

Рядом с Крымским оккупанты обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия опорные пункты Объединенных сил.

Украинские бойцы, по данным разведки, уничтожили четырех оккупантов и еще пятерых ранили.

С начала текущих суток российские оккупанты вновь нарушали режим прекращения огня.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировали.

Российские оккупанты открыли огонь по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Лебединский с автоматических станковых гранатометов. Во время вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.