Разведка сообщила о 4 уничтоженных оккупантах

25 апреля российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим тишины.
Один украинский военный получил ранение, сообщил штаб ООС.
"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отметили в штабе.
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Боевики открывали огонь у Авдеевки, Павлополя, Широкино, Старогнатовки, Опытного и Водяного.
Рядом с Лебединским наши воины зафиксировали вражеский огонь из автоматического станкового гранатомета, а неподалеку Песок со станковой противотанкового гранатомета.
У Новоалександровки и Попасной наемники использовали 120 мм минометы.
Рядом с Крымским оккупанты обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия опорные пункты Объединенных сил.
Украинские бойцы, по данным разведки, уничтожили четырех оккупантов и еще пятерых ранили.
С начала текущих суток российские оккупанты вновь нарушали режим прекращения огня.
Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировали.
Российские оккупанты открыли огонь по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Лебединский с автоматических станковых гранатометов. Во время вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.
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