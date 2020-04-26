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воскресенье, 26 апреля 2020 00:48

Еще одного украинского воина ранили в Донбассе

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Еще одного украинского воина ранили в Донбассе
У Лебединского оккупанты ранили украинского воина. Фото: Цензор

На Донбассе боевики в очередной раз обстреляли позиции Объединенных сил. В результате был ранен украинский военный.

"Российские оккупанты открыли огонь по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Лебединский с автоматических станковых гранатометов. Во время вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения", - информирует пресс-центр штаба ООС.

Раненого доставили в военно-медицинское учреждение, где оказали помощь.

Укаринськи военные дали огонь в ответ. Потери противника уточняются.

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"Такие преступные действия российских оккупантов еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться мирных договоренностей", - отмечают в штабе ООС.

Двух украинских воинов тяжело ранили во время обстрела противником у поселка Славное в Донецкой области.

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