Боевики ранили украинского военного на Донбассе

На Донбассе боевики ранили украинского воина. Ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали. Состояние удовлетворительное. Фото: УНИАН

27 июня в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня.

В результате вражеского обстрела один военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в больницу. Состояние раненого - удовлетворительное, сообщил штаб ООС.

Вблизи поселка Шумы враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

Неподалеку Старогнатовки российские оккупанты обстреливали из автоматических станковых гранатометов.

На Приазовье, неподалеку Водяного, противник бил из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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"На севере Луганской области зафиксировали пролет вражеского БПЛА (типа "Орлан-10") с пересечением линии разграничения. БПЛА противника своевременно подавили средствами РЭБ", - говорится в сообщении.

О действиях вооруженных формирований РФ и ее наемников украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

"По состоянию на 07:00 28 июня нарушений режима прекращения огня не зафиксировали. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в штабе.

Вблизи поселка Пески в Донецкой области российский оккупант стрелял из минометов и станковых противотанковых гранатометов. От обстрела украинский военный получил осколочное ранение несовместимо с жизнью. Погибший - Андрей Гонар. Военный был родом из города Кривой Рог Днепропетровской области.