Палят из минометов: оккупанты в Донбассе усилили обстрелы украинских военных

Боевики усиливают обстрелы. Фото: РБК

Боевики усилили обстрелы украинских позиций в районе проведения операции Объединенных сил. Вооруженные силы жестко ответили противнику. Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

Противник семь раз нарушил условия полного и всеобъемлющего перемирия, задействовав тяжелые минометы, гранатометы, другое пехотное оружие, а также беспилотные летательные аппараты, сообщает пресс-центр штаба ООС.

По позициям ВСУ в районе Водяного на Приазовье оккупанты два раза открывали огонь из автоматических станковых (АГС), ручных противотанковых (РПГ) и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Золотое-4 противник обстреливал из РПГ, окраины Авдеевки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Укрепления ВСУ вблизи Гранитного боевики накрыли огнем из минометов калибра 120 миллиметров.

Беспилотники "Орлан-10" российского производства пересекли линию разграничения в районе Катериновки и Авдеевки. ВСУ подавили вражеские БПЛА с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

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За прошедшие сутки, 24 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военный получил проникающие осколочные ранения.