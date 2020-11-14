Боевики пять раз открывали огонь, получили адекватный ответ

На Донбассе в течение минувших суток, 13 ноября, зафиксировали 5 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников.
Враг использовал миномет калибра 82 миллиметра вблизи Каменки, автоматический станковый гранатомет и ручной противотанковый гранатомет неподалеку Водяного. В районе Марьинки работал вражеский снайпер, сообщает штаб операции Объединенных сил.
"Для сохранения жизни и здоровья украинских защитников, наши воины дали адекватный ответ, после чего вражеский огонь был прекращен", - говорится в сообщении.
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Еще на одном участке, в районе Шумов, российские оккупанты применили БПЛА, оборудованный для сброса выстрела ВОГ-17. Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил беспилотник противника успешно подавлен.
Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было.
С начала текущих суток, 14 ноября, нарушения договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы, на всех участках линии разграничения не зафиксированы.
В течение марта-октября 2020-го в Украине в результате боевых действий на Донбассе погиб 21 военнослужащий и 199 получили ранения. Об этом рассказала Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в видеообращении.
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