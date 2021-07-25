Боевики пять раз нарушили режим тишины

Оккупационные войска открывали огонь четыре раза. Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала суток в районе ООС боевики пять раз нарушили режим прекращения огня.

В частности, на Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Неподалеку Новозвановки российские наемники вели огонь из вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Крымского враг обстрелял украинские позиции из автоматических станковых гранатометов. У Нью-Йорка оккупанты открыли огонь из минометов 82-го калибра.

В направлении населенного пункта Причепиловка вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

25 июля российско-оккупационные войска обстреляли украинские позиции по автоматических станковых гранатометов. В результате один украинский военный получил осколочное ранение.