Боевики пять раз нарушили режим тишины. Один военный ранен

Продолжаются мероприятия по разминированию местности силами ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

По состоянию на 17:00 5 ноября 2021 года российские вооруженные формирования продолжают игнорировать договоренности Трехсторонней контактной группы. С начала суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня, четыре из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает штаб ООС на своей странице в Facebook.

Возле Причепиловки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм. В направлении населенных пунктов Болотеное, Крымское и Луганское противник стрелял из минометов калибра 82 мм. Вблизи Лебединского наши позиции попали под обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Состояние его здоровья удовлетворительное. Воина доставили в лечебное учреждение.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил контролируема. Украинские подразделения выполняют задачи.

У российских оккупационных войск не хватает имущества и оружия. Российские офицеры воруют у боевиков еду и горючее.