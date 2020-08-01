Боевики простреливают позиции ВСУ

Путинские боевики провоцируют обстрелами воинов ВСУ. Но они огонь в ответ не открывают. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

31 июля вооруженными формированиями Российской Федерации 4 раза нарушен провозглашенный режим прекращения огня.

Враг стрелял из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Водяное, Южное и Луганское, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Будем идти на компромиссы - Кравчук о переговорах и особом статусе Донбасса

"Одиночные неприцельно обстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.

С начала этих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

Договоренность о перемирии на Донбассе стала важным шагом на пути к реализации Минских соглашений. Об этом заявил председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели. Однако он глубоко обеспокоен информацией об эскалации на Донбассе после достижения договоренности о перемирии от 27 июля 2020 года.