Боевики простреливают позиции ВСУ

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 549
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 5850
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 855
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 756
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 549
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1089
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 882
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4581
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2358
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7848
Фото
Все фото
8
5
13
17
15
Экс-мэр Славянска проходит по делу об убийстве офицера СБУ — ИС
Экс-мэр Славянска проходит по делу об убийстве офицера СБУ — ИС
На Донбассе люди уже несколько недель живут возле КПВВ: боевики не пускают их домой
На Донбассе люди уже несколько недель живут возле КПВВ: боевики не пускают их домой
В Донецкой обл. в результате обстрела начался пожар
В Донецкой обл. в результате обстрела начался пожар
Украинские военные обнародовали фотографии из архива боевиков батальона &quot;Призрак&quot;
Украинские военные обнародовали фотографии из архива боевиков батальона "Призрак"
&quot;Герой трех государств&quot; - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Видео
Все видео
Боевики простреливают позиции ВСУ
Боевики простреливают позиции ВСУ
Путинские боевики провоцируют воинов ВСУ на открытие огня
Путинские боевики провоцируют воинов ВСУ на открытие огня
Парень, потерявший на Донбассе ноги и руку, переплыл Днепр
Парень, потерявший на Донбассе ноги и руку, переплыл Днепр
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах
Чинят дома, разминируют территории и тушат пожары: чем занимаются армейцы с начала перемирия
Чинят дома, разминируют территории и тушат пожары: чем занимаются армейцы с начала перемирия
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 5850
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 639
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 549
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 468
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 693
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
суббота, 01 августа 2020 09:00

Боевики простреливают позиции ВСУ

  Комментировать
Боевики простреливают позиции ВСУ
Путинские боевики провоцируют обстрелами воинов ВСУ. Но они огонь в ответ не открывают. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

31 июля вооруженными формированиями Российской Федерации 4 раза нарушен провозглашенный режим прекращения огня.

Враг стрелял из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Водяное, Южное и Луганское, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Будем идти на компромиссы - Кравчук о переговорах и особом статусе Донбасса

"Одиночные неприцельно обстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.

С начала этих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

Договоренность о перемирии на Донбассе стала важным шагом на пути к реализации Минских соглашений. Об этом заявил председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели. Однако он глубоко обеспокоен информацией об эскалации на Донбассе после достижения договоренности о перемирии от 27 июля 2020 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Боевики простреливают позиции ВСУ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
августа

Крымский хан пожаловался на казаков литовскому князю

Английские моряки считали эскимосов азиатами

Над советской субмариной подняли украинский флаг

Погружение на самую глубокую точку Земли длилось пять часов

Самое читаемое
&quot;Ловила купальник&quot;. Модель с 13-м размером груди ошеломила подписчиков
"Ловила купальник". Модель с 13-м размером груди ошеломила подписчиков Просмотров: 10881
Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены
Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены
4
 1 Просмотров: 10125
Украину накроют холодные фронта: синоптик рассказал, вернется ли еще тепло
Украину накроют холодные фронта: синоптик рассказал, вернется ли еще тепло Просмотров: 8262
Тайсон потерял $80 млн за поражение от следующего соперника Кличко
Тайсон потерял $80 млн за поражение от следующего соперника Кличко
 Просмотров: 6453
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
 7 Просмотров: 5850
Донбасс
Расстреляли эвакуационную группу: имена всех воинов, погибших на Донбассе в июле
Расстреляли эвакуационную группу: имена всех воинов, погибших на Донбассе в июле
8
 1 Просмотров: 252
Пляжи Мариуполя атаковали ядовитые медузы
Пляжи Мариуполя атаковали ядовитые медузы Просмотров: 675
В ОБСЕ разочарованы быстрым нарушением перемирия на Донбассе
В ОБСЕ разочарованы быстрым нарушением перемирия на Донбассе 1 Просмотров: 387
Контрабандисты промышляли на линии разграничения и границе с РФ
Контрабандисты промышляли на линии разграничения и границе с РФ Просмотров: 459
Экс-мэр Славянска проходит по делу об убийстве офицера СБУ — ИС
Экс-мэр Славянска проходит по делу об убийстве офицера СБУ — ИС
8
 Просмотров: 1071
Больше всего комментируют
41
Смоленская катастрофа: в самолет Качиньского заложили взрывчатку
12
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах
9
Нацкорпус обратился в Минюст с требованием запретить пророссийские партии
7
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3
Над советской субмариной подняли украинский флаг
Голосов: 9077
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua