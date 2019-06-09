Боевики 14 раз обстреляли украинские позиции. Фото: Depo

На Донбассе боевики продолжают нарушать режим прекращения огня. С начала суток зафиксировано уже 14 обстрелов украинских позиций.

Оккупанты использовали запрещенные минскими соглашениями 122-мм артиллерийские системы, минометы калибра 120-мм и 82-мм, а также вооружения БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил, из них: трижды в районе села Водяное, по направлению Азова и Веселого - из 122-мм артиллерии, минометов калибра 120 мм и 82 мм; Павлополь, по направлению населенного пункта Украинское - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; вблизи Верхнеторецкого, со стороны населенного пункта Михайловка - из 120-мм минометов; в районе населенного пункта Талаковка - из крупнокалиберных пулеметов; дважды обстреляли Гнутово, со стороны Азова и Верхнеширокина - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил: дважды вблизи населенного пункта Новолуганское, по направлению Доломитного - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; два раза Новоалександровку, по направлению населенного пункта Калиново и Калиново-Борщеватое - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения боевой машины пехоты, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды Зайцево, по направлению Голмиского и Зайцева - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет.

Украина сможет отбить российское вторжение только противокорабельными комплексами. Для этого их надо поставить вдоль побережья Черного и Азовского морей.