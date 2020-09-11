Боевики прицельно обстреляли украинские позиции - Зеленский

Зеленский заявил, что оккупанты прицельно обстреляли украинских военных. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупационные боевики России прицельно обстреливают украинские позиции на Донбассе, несмотря на договоренности о прекращении огня.

"Вчера, буквально во время моей телефонного разговора с канцлером Ангелой Меркель, боевики открыли огонь по украинским позициям близ населенного пункта Шумы, по участку, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ. И разница между этими обстрелами и предварительным заключалась в том, что эти были прицельными ", - подчеркнул глава государства во время телефонного разговора с руководителем ОБСЕ, премьер-министром Албании Эдди Рамой.

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В свою очередь Рама отметил, что поддерживает усилия украинской стороны, направленные на прекращение боевых действий, и выразил сожаление по поводу отсутствия стремления к миру со стороны России.

9 сентября на заседании ТКГ участники консультаций договорились о совместной инспекции в районе поселка Шумы при участии представителей ОБСЕ и оккупационных сил РФ. Однако запланированное "инспекции" сорвалось. Украинская власть объяснила это тем, что страна-агрессор потребовала новые, несогласованные ранее, требования.