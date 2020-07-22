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среда, 22 июля 2020 02:38

Боевики поиздевались над телом убитого медика

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Боевики поиздевались над телом убитого медика
Медика Николая Илина убили оккупанты. фото depo.ua

Российские оккупанты в Донбассе совершили надругательство над телом военного медика, погибшего возле Зайцевого.

Его тело было передано позже украинской стороне, сообщает Укринформ.

Отснятые снимки переданного оккупантами тела настолько ужасные, что "на них нельзя смотреть и, тем более, публиковать".

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Тело медика было распоротое от таза к шее, после чего грубо сшито. Также тело не хранилось в морге, из-за чего оно покрыто большими трупными пятнами.

Ранее на контролируемых оккупантами информационных ресурсах также преподавалось видео, как в голове трупа медика торчал нож.

13 июля вблизи населенного пункта Зайцево украинский боец ​​погиб, подорвавшись на взрывном устройстве.

В тот же день забрать его тело отправилась группа украинских военных. Российско-оккупационные войска цинично обстреляли трех военнослужащих, которые должны были эвакуировать украинского бойца, который подорвался вблизи Зайцевого. Вследствие вражеского огня погиб военный медик, один военнослужащий был ранен, а еще один получил боевую травму.

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