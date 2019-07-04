Боевики подобрались к украинским бойцам

Боевики подбираются к украинцам ближе. Фото: Слово и Дело

Русские захватчики изменили тактику войны на Донбассе.

Прикрываются особенностями ландшафта и лесом, чтобы подойти ближе к украинским позиций, сообщают в ООС.

Под прикрытием деревьев, в районе населенного пункта Золотое, враг обстреливает украинцев с крупнокалиберных пулемётов и осколочными боеприпасами 40 калибра.

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"Здесь густой лес и пользуясь им, они к нам на 100 метров подходят", - говорит один из военных, находящийся на позиции.

Жители оккупированной Макеевки передали волонтерам-расследователям важные фотодоказательства российской военной агрессии против Украины, в частности фото колонны российского комплекса 1Л259 "Зоопарк-1".