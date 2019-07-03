"Уже не таясь": по оккупированной Макеевке ездит российский комплекс "Зоопарк-1"

Жители оккупированной Макеевки передали волонтерам-расследователям важные фотодоказательства российской военной агрессии против Украины, в частности фото колонны российского комплекса 1Л259 "Зоопарк-1".

"Один из жителей оккупированной Макеевки уже вышел на контакт с нами и передал много новых фото, на которых было зафиксировано движение всей колонны комплекса ("Зоопарк-1". - Gazeta.ua)", - сообщает сообщество InformNapalm.

Автор: Инфонапалм Радиолокационный комплекс "Зоопарк-1" в оккупированной Макеевке Донецкой области

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В InformNapalm отметили, что эти фото - первый и уникальный из известных случаев фиксации всего комплекса, в состав которого входят радиолокационная станция 1Л259 на шасси МТ-ЛБУ, машина технического обслуживания (МТО, 1И30) на автомобиле "Урал-43203" для проведения регламентных и ремонтных работ. Также электростанция ЕД30-Т230П-1 РПМ1 на прицепе 2-ПН-2.

Волонтеры сообщества провели геолокацию полученных снимков, а также идентификацию техники комплекса. В частности, тактический знак на двери автомобиля "Урал-43203" почти идентичен одном из тактических знаков 136-й ОМСБр ВС РФ (в/ч 63354 г. Буйнакск, Дагестан). Единственное отличие - его зеркальное положение, но это можно объяснить перевернутым трафарету при нанесении.

3 июля в параде войск Минского гарнизона в честь Дня Республики примет участие подразделение войск РФ, воевал против украинских военных в Донбассе.