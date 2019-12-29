Боевики передали Украине уже 25 пленных: список

На Родину вернулись уже 25 украинских пленных. Фото: racurs.ua

На КПВВ "Майорское" продолжается масштабный обмен пленными между Украиной и боевиками ОРДЛО.

Киев должен передать представителям оккупационных администраций 87 человек, взамен Украине должны вернуть 80 пленных. 25 из них уже передали украинской стороне, передает "24 Канал".

Список украинцев, которых уже освободили из плена:

- Иван Деев,

- Юрий Евтушок,

- Эдуард Алоян,

- Виктория Воронина,

- Роман Коркишко,

- Татьяна Горбулич,

- Владимир Данильченко,

- Валентина Еременко,

- Сергей Иванчук,

- Денис Олейник,

- Анастасия Мухина,

- Александр Павукив,

- Денис Сигацький,

- Анатолий Семеренко,

- Елена Сорокина,

- Валерий Тарасюк,

- Андрей Яровой,

- Иван Катышев,

- Александр Пауков,

- Валерий Семенов,

- Роман Фурсов,

- Иванов,

- Кучин,

- Завадский,

- Ульянов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-беркутовцев привезли на место обмена пленными

На Донбассе происходит обмен пленными между Украиной и боевиками в формате "всех на всех". Он проходит на КПВВ "Майорское", что в Донецкой области.