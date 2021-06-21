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понедельник, 21 июня 2021 18:06

Боевики ограничивают деятельность миссии ОБСЕ на Донбассе

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Боевики ограничивают деятельность миссии ОБСЕ на Донбассе
На деятельность миссии наложены серьезные ограничения - Шмид. Фото: DW

Российские наемники на Донбассе ограничивают деятельность миссии ОБСЕ.

Сотрудникам организации не дают доступа к объектам "на земле". Об этом во время брифинга в Москве заявила генеральный прес-секретарь ОБСЕ Гельга Шмид.

"Проблема заключается в том, что на деятельность миссии наложены серьезные ограничения, особенно на неподконтрольных правительству Украины территориях", - заявила она.

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Шмид также отметила, что важно восстановить работу контрольных пропусков въезда-выезда.

По ее словам, практически 96% переходов закрыты, "и это очень плохо влияет на возможности людей, которые там живут".

Генсек ОБСЕ пообещала сделать все возможное для урегулирования конфликта на востоке Украины. Однако, по ее словам, для этого нужно, чтобы все стороны, подписавшие Минские соглашения, выполняли их.

Шмид заявила, что важно подтвердить "свою преданность общим рамочным договоренностям, особенно тем которые были достигнуты в Париже в 2019 году".

Российские вооруженные формирования продолжают игнорировать режим прекращения огня на Донбассе и обстреливать позиции украинских подразделений. Вследствие вражеского обстрела пулевое ранение получил мирный житель 1989 года рождения.

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21
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