Боевики обвинили ВСУ в попытке прорыва на Донбассе - штаб

Прорыва линии разграничения не произошло. Фото: Укринформ

После обстрела артиллерией позиций наших военных российские наемники запросили "режим тишины", для того чтобы забрать с поля боя своих раненых и убитых.

Украинская армия, выполняя требования международного права по ведению боевых действий, удовлетворила эту гуманитарную просьбу противника, надеясь на его достоинство. Но, проиграв на поле боя, враг решил скрыть свое поражение и выдал наспех подготовленное заявление, обвиняя украинскую сторону в попытке нападения. Все содержание вражеского заявления свидетельствует о растерянности и потере контроля над ситуацией.

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"Украинские защитники стойко стоят на принципах выполнения Минских договоренностей и никогда не применяют оружия первыми", - еще раз подчеркивает командование ООС.

Подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ российским оккупантам и удержали полный контроль над ситуацией. Прорыва линии разграничения не произошло.

В сети опубликовали видео утренних обстрелов пророссийскими террористами позиций украинских военных.