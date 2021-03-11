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четверг, 11 марта 2021 08:44

Боевики обстреляли ВСУ из гранатометов и пулеметов. Погиб украинский воин

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Боевики обстреляли ВСУ из гранатометов и пулеметов. Погиб украинский воин
В результате вражеского огня тяжело ранили военнослужащего. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 11 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела погиб украинский воин.

В пригороде поселков Южное и Троицкое войска оккупанта открывали провокационный огонь в сторону украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, рассказали в штабе ООС. Неподалеку Водяного, что на Приазовье, и в пригороде Авдеевки противник осуществил прицельный обстрел украинских позиций из автоматических станковых гранатометов. Неподалеку населенных пунктов Ломакино, Красногоровка и Марьинка российские захватчики открывали прицельный огонь в направлении позиций ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Старогнатовка. В результате вражеского огня тяжело ранили военнослужащего. Воину оперативно была оказана медицинская помощь, но спасти его жизнь не удалось. На дерзкие действия противника наши воины открывали ответный огонь", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7:00, 11 марта, обстрелов не зафиксировано.

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В случае нарушения режима прекращения огня на Донбассе со стороны боевиков в Украине не останется вариантов, кроме как открывать огонь. Глава украинской делегации ТКГ Леонид Кравчук возложил всю ответственность за нарушение мирных договоренностей на незаконные вооруженные группировки.

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Дата
11
марта

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